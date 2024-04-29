Avrupa'nın en güzel kokan şehirleri

En iyi kokan şehirleri belirlemek için, Avrupa'da 30 büyük şehre temizlik, çiçekçi dükkanları, pastaneler ve parfüm mağazalarının oranı gibi faktörlere dayalı bir 'koku puanı' verildi.

Dünyanın en eski başkentlerinden biri olan Atina, 10 üzerinden 8,3 ile en yüksek puanı aldı.

Atina, leziz yiyecekler sunan çok sayıda fırınıyla, her 10 kilometrekareye kokulu buketler satan 31 çiçekçi ve 22 aromatik parfümeri düşen bir şehir oluşuyla en iyi kokan şehir ünvanını aldı.