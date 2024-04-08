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        Haberler Gündem Güncel Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı: "Sana 10 milyon ceza kestim, ben Can Dalton"

        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı: "Sana 10 milyon ceza kestim, ben Can Dalton"

        İstanbul'da sık sık silahlı saldırılara sahne olan Esenyurt'ta dün yine hareketli dakikalar yaşandı. Gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi, kendisini arayan kişinin 'Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton' dediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:20
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        Esenyurt'un Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine dün gece saatlerinde motosiklet kasklı bir saldırgan kurşun yağdırdı.

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        İş yerinin içerisini de kontrol eden saldırgan olay yerinden uzaklaşırken diğer saldırgan ise ateş etmeye devam etti. 

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        8 MERMİ İSABET ETTİ

        8 merminin isabet ettiği iş yerinde hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. 

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        "SANA 10 MİLYON CEZA KESTİM, BEN CAN DALTON"

        İş yeri sahibi Onur Zorlu'nun polise verdiği ilk ifadesinde bir kişinin arayarak 'Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton' dediğini söylediği öğrenildi.

        Polis ekipleri, iş yeri sahibi Zorlu'nun da verdiği bilgileri değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde ateş edilmeye başlandıktan sonra bir şüphelinin iş yerinin önüne geldiği burada etrafı kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı daha sonra yeniden iş yerine doğru ateş ettiği anlar yer aldı.

        #can dalton
        #silahlı saldırı
        #İstanbul Esenyurt
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