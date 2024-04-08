Beşiktaş, Santos'la ligde 11. olabildi! İşte eleştirilen o tablo
Son olarak Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la kan kaybı devam etti. Portekizli teknik adamın Süper Lig'de görev yaptığı 12 maçlık süreçte siyah-beyazlılar, 11. olabildi. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmamasına kesin gözüyle bakılan Santos'la "şimdilik" devam eden Beşiktaş yönetimi, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarındaki sonuçlara göre bu sezonun da kararını verecek
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 16. dakikada Colley ile öne geçse de 90+5'te eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'deki son 4 maçında da kazanamadı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş, son olarak Başakşehir ile de berabere kaldı. Kartal, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerken teknik direktör Fernando Santos da eleştirilerin ilk sırasında yer aldı.
HÜCUMDA DA ETKİSİZ SAVUNMADA DA...
Bu sezon Beşiktaş'ın 5. hocası olan Fernando Santos, büyük umutlarla göreve gelse de kazandığı maçlarda bile oynattığı futbol eleştirilerin ilk sırasında yer aldı. Hücumda yokları oynayan siyah-beyazlılar, Santos'un ligde görev aldığı 12 maçta 11 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Beşiktaş, Santos yönetiminde 6 maçta gol yemezken 6 maçta ise gol atamadı.
12 HAFTADA 11. OLABİLDİ
Fernando Santos'un göreve geldiğinden sonraki puan durumunda ise tablo daha çarpıcı. Beşiktaş, tecrübeli hoca yönetimindeki 12 haftalık puan durumunda 15 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Beşiktaş, Santos'la ligde sadece 4 kez kazanırken 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
İŞTE O TABLO:
KADERİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
Geleceği tartışmaya açılan Santos'un önümüzdeki sezon siyah-beyazlılarda olmayacağı öğrenilirken bu sezonu tamamlayıp tamamlamayacağı ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarındaki sonuçlara bağlı.