Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak ve emniyet personeli, Atatürk Büstüne çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Albayrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
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