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        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:02
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        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak ve emniyet personeli, Atatürk Büstüne çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Albayrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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