Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!

Mersin'de olay, 5 Nisan'da saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi.

ANNE İLE OĞLUNUN CESEDİ EVDE BULUNDU DHA'da yer alan habere göre çiftçi Neşet Kaya'ya (40) ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) yanmış cesetlerini buldu.

OTOMOBİL YANGINI İHBARINDA BULUNULDU Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü.

BABAYI DA ÖLDÜRÜP ARACIYLA YAKTI Öldürülen Neşet Kaya. Ancak direksiyon başındaki Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Anne, baba ve oğulları, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ANNE İLE OĞLUNU ETERLE BAYILTMIŞ Halil Evcibağ hücresinde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ (35) gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi.

BABAYI BIÇAKLAYIP SONRA ATEŞE VERMİŞ Evcibağ’ın Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evcibağ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

800 BİN TL DEĞERİNDE ALTINA ULAŞILAMADI Cinayet sonrası Nurgül Kaya’nın yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Evcibağ'ın gasp ettiği tespit edilen ziynet eşyalarının bulunması için çalışmalar sürerken, haberlerden katili gören bir kişi dün akşam jandarma karakoluna giderek cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi.

BİLEZİKLER MAKTULEYE AİT ÇIKTI Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.

EVE DÖNÜP ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ Neşet Kaya’nın bacanağı Ferhat Keller (33), olayla ilgili kendisinin ve mahallelinin şahit olduğu detayları anlattı. Keller, “Bacanağım seracılıkla uğraşıyor. Halil, bacanağımın serasına yanına gitmiş ve bayıltmış. Daha sonra Neşet’in otomobiliyle gelmiş. Evin kapısında bir zorlama olmadığı için Nurgül yenge kapıyı açıyor. İlk önce çocuğu ve Nurgül'ü öldürmüş. Ardından yatağın üzerine koyup ikisini yakmış. Neşet'i de öldürdükten sonra araçla birlikte köyün dışındaki yol kenarında ateşe veriyor. Olayın öğrenilmesinin ardından biz ve köy halkı eve geldik.

"CİNAYETLERİN NEDENİ ALTIN" Buradaki köylülerimiz Halil'i burada görmüş. Hatta Nurgül'ün nabzına bakmış ve ölüp ölmediğini kontrol etmiş. Ben de Neşet Kaya’nın aracının yandığı yere gittiğimde Halil'i orada beklerken görmüştüm. Bu vahşi cinayetleri altın için yaptığını öğrendik, şok olduk" dedi.

"KIZIMI VE TORUNUMU ALTIN İÇİN KATLETMİŞ" Nurgül Kaya’nın annesi Ayşe Yıldırım (55) ise olayın şokunu atlatamadıklarını söyledi. Yıldırım, “Sabah kalktık ve olanları duyduk. Hemen eve geldik. Kızımın ve torunumun cenazeleri ile karşılaştık. Katil zanlısı kızımı ve ailesini altın için katletmiş. Kimse kolunda altınlarla gezmesin ve kimseye göstermesin. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın” diye konuştu.