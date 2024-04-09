Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güler Aras, "Pek çok faydası olsa da nane çayının dozunu kaçırırsak yan etkileri de oluşabilir. Dolayısıyla yemek sonrasında bir fincan nane çayı ılımlı bir tüketim olacaktır" dedi.

Nane çayı tarifi:

-5 yaprak taze nane

-2 su bardağı sıcak su



Taze nane yapraklarını güzelce yıkayın ve elinizde ovalayın. Böylece kokusu ve aroması daha çok ortaya çıkacaktır. Ardından demliğe nane yapraklarını koyun. Kaynamış suyu bir kenarda 3 dakika bekleterek uygun sıcaklığa ( 80 derece) getirin. Demliğe sıcak suyu ekleyin ve kapağını kapatın. Yaprakları yaklaşık 15 dakika demlikte bekletin ve süzerek servis edin. Dilerseniz nane çayını bir bardakta da demleyebilirsiniz.