Türk filmleri gişede düşüşte
Türk filmlerinin gişe rakamları düşüşte... Yabancı filmler ise ön plana çıktı. Hafta sonunda en çok izlenen 5 film arasında iki Türk yapımı bulunuyor
Türk filmlerinin gişesi düşmeye devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında izleyicilerden bir hayli ilgi gören Türk filmlerinin gişesinde son iki hafta sonunda düşüş görülüyor.
ASLAN PAYI YABANCI FİLMLERİN
5 - 7 Nisan'da toplam izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna oranla; % 86.9 artarken aslan payı yabancı filmlerin oldu.
Son dört haftanın gişe rakamları şöyleydi;
8 - 10 Mart
• Türk Filmi... 200.258
• Yabancı Film... 171.382
15 - 17 Mart
• Türk Filmi... 123.067
• Yabancı Film... 102.645
22 - 24 Mart
• Türk Filmi... 92.175
• Yabancı Film... 75.434
29 - 31 Mart
• Türk Filmi... 45.997
• Yabancı Film... 55.902
41 FİLM GÖSTERİMDEYDİ
5 - 7 Nisan arasındaki hafta sonunda 19'u Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplam 41 film gösterimdeydi.
• Türk Filmleri... 55.659
Hasılat... 7.976.492 TL
• Yabancı Filmler... 134.807
Hasılat... 23.378.387 TL
İLK 5'TE BİR TÜRK FİLMİ YER ALDI
5 - 7 Nisan arasındaki hafta sonunda en çok izlenen 5 film arasında iki Türk filmi bulunuyor.
• Kung Fu Panda... 67.332 (Açılış)
• Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk... 44.852 (Açılış)
• Hep Yek Aşiret... 14.208 (Açılış)
• Ekip Siberay - Güneş Fırtınası... 13.940 (Açılış)
• Dune Çöl Gezegeni Bölüm 2... 9.503 (548.572 - Gösterime girdiği tarihten bugüne)
• Türk filmlerinin ortalama bilet ücreti; 143.31 TL
• Yabancı filmlerinin ortalama ücreti; 173.42 TL