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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti! - Güncel haberler

        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!

        İstanbul'da, iftar saatine yakın lokantaya gelen iki kişi, lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi, iftar yoğunluğundan dolayı siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. İş yerinden ayrılan ikili, iftardan sonra iş yerinin önüne gelerek elindeki silahla rastgele ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:50
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        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
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        İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesinde 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi.

        2 TANE LAHMACUN SİPARİŞİ VERDİLER

        DHA'da yer alan habere göre cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki tane lahmacun siparişi verdi.

        SİPARİŞİN GECİKEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

        İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu, siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartıştı.

        İŞ YERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı. İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı.

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        MEKANDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

        İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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