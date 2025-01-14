Satışları milyonu aştı, tünelden rekor zamla geçecekler

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yıl ile birlikte zamlandı. Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçişler yüzde 42 oranında artarak 47 TL'ye yükseldi. Motosiklet geçişlerine de otomobiller ile aynı olacak şekilde yüzde 42 oranında zam yapıldı ve 20 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'un iki yakasını denizin altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri de otomobiller için yüzde 44 artırıldı. Fakat, tünelin geçiş ücreti motosikletler için otomobillerden çok daha yüksek bir oranda arttı.

Yapılan açıklamaya göre, motosikletler için Avrasya Tüneli'nden geçmenin bedeli 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Böylece, motosiklet ile tünelden geçiş tam yüzde 187 oranında zamlanmış oldu.

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Sonuç olarak, motosiklet ile İstanbul'da bir yakadan diğer yakaya geçmek için İstanbul Boğazı'nın üstünü tercih edenler daha az bir zam oranı ile karşılaşırken, denizin altından geçenler ise çok yüksek bir zam oranı ile karşılaşmış olacak. Bu noktada, özellikler sert rüzgarlı ve yağmurlu havalarda motosikletlerin tünelden geçişinin daha güvenli olduğunu da hatırlatmak gerek.

İşte ortaya çıkan bu tablo, yollardaki motosiklet sayısını da yeniden gündeme getirmiş durumda.

YOLLARDAKİ TAŞITLARIN YÜZDE 20'Sİ İKİ TEKER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, elimizde şuan için en son Ocak-Kasım 2024 dönemine dair motorlu kara taşıtları istatistikleri bulunuyor.

Buna göre, Kasım 2024'te trafiğe kaydı yapılan 188 bin 966 adet taşıtın yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu ise motosikletler oluşturdu.

İkinci elde de motosikletlerin payı dikkat dikkat çekti. Yine Kasım 2024'te devri yapılan yaklaşık 918 bin taşıtın yüzde 68.7'sini otomobil, yüzde 8.2'sini ise motosikletler oluşturdu.

Böylece, 2024'ün ilk 11 ayının sonunda trafikteki toplam taşıt sayısı 31.1 milyon olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, Türkiye yollarındaki taşıtların yüzde 52'si otomobil, yüzde 20'si ise motosikletlerden oluşuyor.

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Bu noktada, 2023 rakamlarına göre, yollardaki motosiklet sayısının 2024'ün 11 aylık döneminde 1 milyondan fazla arttığı ve motosikletlerin toplam araç parkı içindeki payının da 3 puan yükseldiğini aktarmak gerek. 2024'ün 12 aylık verileri açıklandığında bu rakamların daha da artacağını da yine belirtelim.