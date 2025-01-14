4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
Yozgat'ta, yürekleri kavuran bir olay yaşandı. 34 yaşındaki anne M.S., 11 Ocak'ta polise gidip 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğunu söyledi. M.S., sorgusunda 6 ay önce oğlunu kendisinin boğup öldürdüğünü ve çöpe attığını itiraf etti. Cani anne cezaevine gönderildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.
OĞLUNU BOĞUP ÇÖPE ATMIŞ
AA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu, Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.
KATİL ANNE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI
Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.