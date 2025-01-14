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        Haberler Kültür-Sanat Enkaz arasındaki Oscar heykelciği Los Angeles yangınının sembolü oldu

        Enkaz arasındaki Oscar heykelciği Los Angeles yangınının sembolü oldu

        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'taki yangınlar devam ederken, enkazın üzerine yerleştirilmiş bir Oscar heykelciği fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Kaynağı belli olmayan kare 'yangının sembolü' olarak gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:20
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        Los Angeles yangınının sembolü
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        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar şehir genelinde hayatı tehdit ederken büyük bir yıkıma neden oldu.

        Film ve televizyon sektörünün merkezi olarak bilinen, Altın Küre ve Oscar gibi büyük törenlerin gerçekleştiği kentte, yangınların etkisi son derece yıkıcı oldu.

        Özellikle Malibu ve Pacific Palisades gibi ünlülerin yaşadığı bölgeler yangından ciddi şekilde etkilendi.

        Stüdyolar tahliye edildi, televizyon yapımları ve ödül törenleri askıya alındı.

        Los Angeles bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarından çıkan çarpıcı görüntüler arasında, trajediyi Hollywood'a özgü bir perspektiften yansıtan bir fotoğraf yer aldı.

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        İtalyan sinema yıldızı Isabella Rossellini gibi isimler tarafından paylaşılan fotoğraf, enkazın üzerine yerleştirilmiş bir Oscar heykelciğini gözler önüne serdi.

        Conclave filmiyle Oscar'ın güçlü adayları arasında yer alan Rossellini paylaşımında "Önceki gönderimde CONCLAVE filmi için aldığım tüm adaylıkları sıralarken uygun bir şeyler söylemekte zorlandım. Elbette çok minnettar ve gururluyum ancak Hollywood ve Los Angeles ile ilgili her şey gözlerime yalnızca yaşlar getiriyor; trajik yangınları yaşayan tüm arkadaşlarımı ve meslektaşlarımı düşünüyorum. Bu konuda kardeşim Roberto ile konuştum ve bana bulduğu bu yürek burkan fotoğrafı gönderdi" dedi.

        Fotoğrafın nerede çekildiği ve kime ait olduğu belirtilmedi ancak karenin, yangına maruz kalan bir sinema sektörü çalışanına ait olabileceği varsayıldı.

        Fotoğraf Los Angeles bölgesini sarsan yangınların yarattığı yıkımın sembolik bir ifadesi olarak yorumlandı.

        Ancak internette yayılan dezenformasyon, komplo teorileri ve yapay zeka tarafından üretilmiş sahte görseller göz önüne alındığında, yanmış Oscar heykelciğinin gerçek bir fotoğraf mı yoksa bir aldatmaca mı olduğu konusunda soru işaretleri mevcut.

        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden bir kaynak, fotoğrafın gerçek olup olmadığını doğrulayamasa da "Yangınlarda heykelciği zarar gören tüm Oscar sahipleri bizimle temasa geçebilir. Heykelciğin yerine yenisini koymaktan kesinlikle mutluluk duyarız" dedi.

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        *Haberin görseli Isabella Rossellini'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

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        #los angeles yangını
        #oscar
        #Oscar heykelciği
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