Kasımpaşalı Yasin Özcan, Aston Villa'da!

Kasımpaşa'nın yetiştirdiği, Türk futbolunun gelecek vadeden genç yıldız adayı Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atıyor...

Lacivert-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Aston Villa ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından %20 pay verecek.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN LONDRA'YA GİTTİ

Aston Villa ile anlaşan Yasin Özcan, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Aston Villa'nın Yasin transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.

YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA 20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.