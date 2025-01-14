Bedia Ener Öztep'e veda
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, son yolculuğuna uğurlandı
Bedia Ener Öztep, dün hayata veda etti. 70 yaşında vefat eden sanatçının ölümü, sosyal medya hesabından duyuruldu.
Oyuncunun sosyal medya hesabından; "Hoşça kalın ben melek oldum" ifadeleri kullanıldı.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bedia Ener Öztep için ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, oyuncunun 'Yaprak Dökümü' dizisindeki rol arkadaşı Halil Ergün de katıldı.
Halil Ergün, gözyaşlarını tutamadı.
Oyuncu Volkan Severcan da Bedia Ener Öztep'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları eşliğinde Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Bedia Ener Öztep, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Neyyir Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştı.