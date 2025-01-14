Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Blinken: İsrailliler mitlerini bir kenara bıraksın | Dış Haberler

        Blinken: İsrailliler Gazze'ye ilişkin mitlerini bir kenara bıraksın

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerine ve Gazze'nin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Blinken "İsrailliler, Gazze'yi de facto anlamda ilhâk edebileceklerine ilişkin efsanelerini bir kenara bırakmalı." dedi. Blinken ateşkesin çok yakın olduğunu belirtirken, Hamas'ın yanıtının beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

        Blinken "Hamas'ın kabul etmesi hâlinde, ateşkes tamamlanmaya hazır durumda." dedi.

        Blinken Gazze'nin geleceğine ilişkin ise "Filistinli otoriteler, umuyorum ki geçici bir yönetim için uluslararası aktörleri davet edeceklerdir. Gazze'deki güvenlik güçleri farklı uluslardan ve Filistinlilerden oluşmalı. Filistinliler, kendi kaderlerini tayin etmeyi hak ediyor." dedi.

        Blinken, İsrail'e de seslenerek "İsrailliler Gazze'yi de facto olarak ilhâk edebileceklerine ilişkin efsanelerini bir kenara bırakmalı ve Filistin'de reforma uğramış Filistin Ulusal Yönetimi'ni kabul etmeli." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!