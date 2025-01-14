ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Blinken "Hamas'ın kabul etmesi hâlinde, ateşkes tamamlanmaya hazır durumda." dedi.

Blinken Gazze'nin geleceğine ilişkin ise "Filistinli otoriteler, umuyorum ki geçici bir yönetim için uluslararası aktörleri davet edeceklerdir. Gazze'deki güvenlik güçleri farklı uluslardan ve Filistinlilerden oluşmalı. Filistinliler, kendi kaderlerini tayin etmeyi hak ediyor." dedi.

Blinken, İsrail'e de seslenerek "İsrailliler Gazze'yi de facto olarak ilhâk edebileceklerine ilişkin efsanelerini bir kenara bırakmalı ve Filistin'de reforma uğramış Filistin Ulusal Yönetimi'ni kabul etmeli." dedi.