Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.
İLK HEDEF TUTA
Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.
TUTA DIŞINDA 4 İSİM GÜNDEMDE
Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.
Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.
Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
MOURINHO BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI
Son olarak Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, stoper transferinin gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: "İki stoperimizi uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybettik. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynayacağımız çok fazla maç bulunuyor. Eğer bir pozisyon seçme hakkım olsaydı, bu stoper olurdu."