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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de öncelik stoper: Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!

        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:48
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.

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        İLK HEDEF TUTA

        Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

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        25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

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        TUTA DIŞINDA 4 İSİM GÜNDEMDE

        Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.

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        Habere göre Fenerbahçe; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı.

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        Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

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        MOURINHO BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

        Son olarak Konyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, stoper transferinin gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: "İki stoperimizi uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybettik. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynayacağımız çok fazla maç bulunuyor. Eğer bir pozisyon seçme hakkım olsaydı, bu stoper olurdu."

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