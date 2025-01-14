Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Akdoğan'dan açıklamalar...

Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Epey zamandır siyasi gelişmeleri takip etmiyorum. Eşimin siyasetle hiç ilgisi yok. Salı günü Devlet Bey'in, Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını takip eder. Kahvaltı yapıyoruz, bir an çatal elimden düştü. hanım gayriihtiyari 'deprem mi oluyor' diye irkildi. 'Yok' dedim 'Daha önemli bir şey oluyor'. Devlet Bey konuşuyordu. Söylediği şeyler çok ileriydi. Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı. Cümleleri anlamaya çalışıyorum. Umut hakkından bahsetti. Çalışılmış bir şeydi bu. Çok önemli hamleydi. Önce meslektaşlarımıza baktım, yorumlara baktım. Herkes şok halindeydi. Eveleyip, geveliyorlardı, nasıl pozisyon alacaklarını bilmedikleri için. Herkes top çeviren konuşmalar yaptılar. Ben tabii arkaaplanda neler yapıldığını bilmiyorum tabii. O günlerde şöyle yorum yaptım; ya çok büyük dalga geliyor, bir risk, tehlike var. Onun için içeride bütünlüğü muhafaza etmemiz lazım. Veya Suriye'de yeni bir denklem kuruluyor. Buna ön hazırlık olarak böyle bir şey yapılabilir. Veya Öcalan yaşlandı devlete hizmet etsin diye düşünüldü diye kafamdan geçiriyorum. Bunun devamı geldi sonra. Bu önemli bir inisiyatif. Bu konularla ilgilenen bir kişi olarak bundan büyük memnuniyet duydum. Türkiye açısından bu noktaya gelinmesi önemlidir. Devlet Bey'in burada yaptığı yüksek siyasettir. Paradigma seviyesinde yüksek seviyesindedir. Günlük siyasetin ötesinde yüksek siyaset yapmak demektir bu. Kimileri kartları yeniden karar, kimileri kart sallar. Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız. Yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız.

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Önceki süreçlerde Devlet Bey'in takındığı tavır, neticede MHP'nin takındığı tavırdı. Ben bunu demokratik siyaset içinde anlayabilirim. Neticede denge mekanizması vardır. Siz bir şeyler yaparken birilerinin size eleştiri getirmesi, parametreleri hatırlatmasını bir sorun olarak görmemek lazım. Bu size diğer yönden baskı yapanlara karşı elinizi güçlendiren bir şeydir. Bugün bu meseleyi anlamak, Cumhur İttifakı'nın başlangıcını anlamakla mümkün. Türkiye büyük bir beka sorunu yaşadı. Bir darbe girişimi yaşadı. Bu ülkenin Meclis'i bombalandı. Bütün bu olaylara karşı Devlet Bey, devlet adamı refleksiyle tavır takındı ve o gün Cumhur İttifakı şekillendi. Türkiye'nin karşılaştığı risk ve tehditlere karşı atılması gereken adımlar var. Devlet Bey, o günkü devletin bekası refleksiyle bugün aynı duyarlılığı sergiledi diye bakıyorum ben. Devlet Bey, o gün o konuşmayı yaptığı zaman herkes farklı yorumlar yaptı. Devlet Bey'in öngörüsü, o günkü taşıdığı hassasiyet kaygı boş değilmiş. Devlet Bey bu konuşmayı Ekim'in başında yaptı. Suriye'de 1 ay sonra rejim yıkıldı. Bu önemli bir gösterge. Devlet Bey hem siyasi gündem oluşturma açısından veya farklı hususlara dikkat çekme açısından önemli misyon gördü bence.

Farklı farklı süreçler yaşandı. En son çözüm süreciyle benim adım anıldı ama ondan önce süreçler yaşandı. Oslo, demokratik açılım, milli birlik kardeşlik süreçleri gibi. Meclis'ten sorumlu Başbakan yardımcısı olduğum için HDP ile ben görüşüyordum. Bunu niye yaptık? Devlet bu işlere niye soyundu diye bakmak lazım. Türkiye'nin terör belası 40-50 yıldır var. Terörle mücadtele etmek ile terörizmle mücadele etmek arasında fark vardır. Terörle mücadele örgütü yok etmeye çalışırsınız. Terörizmle mücadele güvenlik güçlerini aşan, devlet kurumlarının içinde olduğu terörün kaynaklarını ortadan kaldırmak, sebeplerini ortadan kaldırmak, ileri sürülen tezleri çökertmek için yapılır. Milli Eğitim'den Diyanet'e kadar. İdeolojik mazaretlerini tüketmek için yapılır. Demokratik reformlar yapıldı değil mi? Sorunu besleyen ekonomik geri kalmışlık, temel hak ve özgürlük meselelerine değin konu var. Bütün bunların ortadan kaldırılması terörizmle mücadeledir. Aynı zamanda örgütün beslendiği kaybetmek anlamına gelir. Bu çözüm süreçlerinin hepsi terörizmle mücadele çerçevesinde yapıldı. Çok önemli mesafeler kat edildi. Halkın sizin yanınızda durması, bölge halkının devlete ait bilincinin geliştirilmesi, yapılan reformlar, hizmetler, yatırımlar, gönül köprüleri terörizmle mücadele bağlamında bunlar yapılmasaydı iş başka noktaya giderdi. Bugün terörle mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik. Devlet elinden geleni yaptı. Haklar getirdi, yatırımlar yaptı. Ama bunlar (terör örgütü) hendekler kazdı, nankörlük yaptı, sivil polisleri öldürdü. Sürecin zarar görmemesine dair duyarlılığı kamu kurumlarına söylemek başka bir şey, kimilerince kötü niyetli olarak kullanıldığı özellikle FETÖ'nün olması. Sen duyarlılık göster diyorsun adam kontak kapatıyor. O dönemde bölge toplantıları yaptım. Kaymakam, vali, bölge komutanları, asker, polis. Siyasi süreci biz yürütüyoruz, sizin işiniz mücadele etmek. 'Niye müdahale etmiyorsunuz' dediğimizde 'aman efendim çatışma çıkar' vs. deniyordu. Terörle mücadelede yapılmasına dair herşeyin yapılmasına dönük vurgular yapıyordum. Hiç kimse ir şey yapmayacak, örgüt cirit atacak. Böyle bir şey değil. FETÖ'nün bir sabotajı olduğu kanaatindeyim o dönemde. O süreçlerde öncesinde vesayet odakları ile ciddi mücadele. Sonra FETÖ'nün hamleleri var süreci sabotaj etmeye dönük olarak. Devletin 'aman, terörle mücadele etmeyin' diye bir şeyi yoktu. Neticede bugün neredeyiz diye bakmamız lazım. O gün devlet elinden gelen iyi niyeti ortaya koydu. Bundan dolayı halk bugün terörle mücadeleye daha çok destek veriyor. Bu önemli bir kazanımdır. Devletin uyum içerisinde mücadele etmesi bugün sağlanmıştır. Bütün birim, kurum, güvenlik teşkilatları ile devletin bir olarak aynı hedefe yönelmesi, bugün bu başarılmıştır. Haklılığı ve toplumsal desteğin yanımızda olması, mücadale kapasitemizin genişlemesi. İHA'lar, SİHA'lar. Terörle mücadelede bunların büyük başarısı olduğunu vurgulamak lazım. En önemlisi FETÖ'nün sabotajlarının ortadan kalkması bugün için artılardır. Bugün daha pozitif bakmak lazım.