Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Beşiktaş - Bodrum FK

        62. dakika

        VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

        Mehmet Türkmen: Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş.

        REKLAM

        Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."

        VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

        Göztepe - Kasımpaşa

        12. dakika

        VAR: Potansiyel ofsayttan gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.

        HAKEM: Dinliyorum abi şu anda, izliyorum özür dilerim.

        VAR: Ümit burada 24 numaralı oyuncu önce vuruşu...

        HAKEM: Abi ben zaten etkisinden saha içinde de evet tamam, sıkıntı yok. Şimdi bana bunu coğrafi olarak ofsayt olduğunu da gösterir misin?

        VAR: Bunu da şimdi buradan gösteriyoruz.

        HAKEM: Ayak ucu önde gözüküyor buradan da. Zaten bunu sistemden çizdin ofsayt çıktı değil mi abi?

        VAR: Sistem ofsayt gösteriyor zaten. Kaleciye etkisini de sana az önceki açıdan gösterdim.

        HAKEM: Buradan da bir daha göster. Tamam abi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!