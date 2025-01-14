71 bin 648 Türk, kapıda vize ile Yunan adalarına gitti

Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ile 2024'ün Nisan ayında başlayan 7 günlük ekspres vize uygulamasının bilançosu ortaya çıktı. Yunanistan medyasında Emniyet verilerine dayandırarak yayınladığı verilere göre; 2024'te Türkiye'den Yunan adalarına 339 bin 985 ziyaretçi geldi, bu rakamın 71 bin 648'ini 'kapıda vize' uygulamasını kullananlar oluşturdu. 28 bin 734 ile Midilli başı çekerken, Sakız Adası'na 26 bin 337, Samos'a 16 bin 577 kişi ekspres vize ile giriş yaptı. Yunan turizmciler, 31 Mart 2025'e kadar sürecek anlaşmanın uzatılmasını talep ediyor. Kalıcı olarak uygulamanın devam etmesi gerektiğini savunan turizmciler, 2025'te bu rakamın katlanarak artacağını düşünüyor. Yunan medyasına göre; Mart ayının sonundaki Ramazan Bayramı için yoğun rezervasyon talebi bulunuyor, 'ölü sezon' olarak adlandırılan ocak ayında bile Türklerin Yunan adalarına giriş yaptığı belirtiliyor.

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YUNANİSTAN'A KARAYOLUYLA GEÇİŞTE DE ARTIŞ VAR

Türkiye'den Yunanistan'a karayoluyla geçişte de 2024'te ciddi bir artış yaşandı. Yunanistan Turizm Konfederasyonu'nun verilerine göre; karayolu ile Yunanistan'a gidenlerin sayısı ise 2024'ün 11 ayında 2023'ün tamamını yüzde 29.5 aşarak 1 milyon 92 bin 530 oldu.

BARINMA SORUNU YAŞANMAMASI İÇİN AIRBNB DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Toplam 35 milyon turist ile rekor kırılan Yunanistan'ın 2024'te turizmden yaklaşık 22 milyar euro gelir elde ettiği belirtildi. Bu artışa rağmen turizmin barınma sorunu yaratmaması için düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Ülkedeki kısa süreli turizme açılan konutlardaki yatak sayısının, otel yatağı sayısının geçtiği kaydedildi. Özellikle düşük gelir grubuna sahip kişilerin bu nedenle kiralık konut bulmakta sorun yaşaması nedeniyle, bazı bölgelerde Airbnb gibi uygulamalara 1 yıl süreyle yeni konut kaydının yapılmayacağı açıklandı. Turizm sektörünün otellerin müşterilerini günübirlik konutlara kaptırdığı yönündeki şikayetleri de bu yasağın gelişinde etkili oldu.

Günübirlik konutlarla ilgili gündemde yeni bir düzenleme daha var. Konutlarda belli bir standardın oluşturulması amacıyla ışık, havalandırma gibi konularda belirli bir kalite aranacak. Bodrum katı, depo, konuta dönüştürülmüş iş yerlerinin kiralanması yasaklanacak.