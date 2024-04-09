Amatör bahçıvanların yaptığı 10 yaygın hata!
Havalar ısındı, toprak yeşermeye başladı. Eğer amatör bir bahçıvansanız, ufak bir araziniz varsa ya da balkonda sebze-meyve yetiştirmeye hevesliyseniz haberimiz size! İşte bahçenizi ilkbahara hazırlamak için kaçınılması gereken yaygın hatalar ve doğruları...
TEK BİR YERE ÇOK FAZLA BİTKİ!
Söz konusu rengarenk çiçekler olduğunda tek bir alana çok fazla bitki sığdırmak cazip gelebilir. Ancak bu noktada 'az çoktur' felsefesi önem taşıyor. Küçük alanlara çok fazla tohum ekmek, onları 'kaynaklar' için rekabete sokuyor. Nihayetinde hepsinin hayatta kalması mümkün olmuyor.
YANLIŞ TOPRAK KULLANIMI
Toprak çoğu kişi için önemsiz görünse de bitkiler için ölüm kalım meselesi! Her bitki, her toprağa uygun değil. Çiçekler için farklı, sebze-meyve için farklı toprak karışımları mevcut. Dikim için kullanılacak en iyi toprak türü, mineral bakımından zengin 'koyu kahverengi toprak' olarak tanımlanıyor.
GÜNEŞ IŞIĞINI DİKKATE ALMAMAK
Tüm bitkiler büyümek ve fotosentez yapmak için bir miktar güneş ışığına ihtiyaç duyarken, bazı bitkiler dik gelen güneş ışığını sevmiyor. Bu nedenle dikim yapacağınız alanı iyice tanımanız öneriliyor. Örneğin bahçeniz karanlıksa, güneşe daha az maruz kalmayı tolere edebilecek bitkiler seçmelisiniz.
YILIN YANLIŞ ZAMANINDA EKİM YAPMAK
Eğer sabırsız bir bahçıvansanız bu, bitkilerin zararına olacaktır. Erken dönemde ekim yaparsanız, bitkileriniz ışık ve sıcaklık eksikliği nedeniyle büyümekte zorlanabilir. Benzer şekilde, meyve fidanlarının yılın çok geç dönemlerinde dikilmesi de en iyi sonuçları vermeyebilir. Bunun için mutlaka bitkilerin ekim zamanlarını araştırmayı ihmal etmeyin.
YETERSİZ BESLEME
Meyve ve sebze yetiştirmeye çalıştığınızda, onları beslemek için ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Örneğin domates, patates ya da kabakları beslemek için en iyi zaman yaz başı dönemi. Gıda üreten bitkiler daha çok beslenmeye ihtiyaç duyarken mine çiçeği gibi bitkiler az besinle yaşayabiliyor.
SU KAYNAKLARINDAN UZAK ALANA DİKİM YAPMAK
Bahçe düzenlemesi söz konusu olduğunda yeterli su kaynağına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Eğer büyük bir bahçeniz ancak sadece bir musluğunuz varsa, tüm bahçeyi sulamak çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle sulama sisteminizi bitki ekiminden önce planlamanızda fayda var.
YÜRÜME YOLLARI HAZIRLAMAMAK
Birçok yeni bahçıvan, bahçesini tasarlarken etrafta rahatça dolaşmak için yollar koymayı unutuyor. Bazen bahçıvanlar alanlarını çiçek, meyve ve sebzelerle doldurma tuzağına düşüyor ancak bitkileri sulamak için yataklara giden bir yollarının olmadığını fark ettiklerinde her şey için çok geç oluyor. Bu nedenle bitki ekimi için mutlaka yürüme yollarının planını yapmayı unutmayın.
İLAÇ KULLANIMI
Bahçenizi mükemmelleştirmek için zaman ve emek harcadığınızda, isteyeceğiniz son şey zararlıların bitkilerinizi mahvetmesi. Ancak böcek ilaçlarına uzanmadan önce bitkilerinize daha az zarar veren doğal alternatifleri değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bu kimyasal karışımların neredeyse hepsinin doğal alternatifleri bulunuyor.
DÜZENSİZ SULAMA
Amatör bahçıvanların yaptığı en yaygın hatalardan birinin bitkilerini yeterince sulamamak olduğu söyleniyor. Aşırı sulama, az sulama ve tutarsız sulama bitkileri stres altına sokabiliyor ve büyümelerini etkileyebiliyor. Bunun üstesinden gelmek için bitkilerinizin ihtiyaçlarına göre bir sulama programı oluşturabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa damla sulama sistemlerini araştırabilirsiniz.
HASAT MEVSİMİNİN KAÇIRILMASI
Yazın sonlarına doğru güneş ışığının tadını çıkarıp hasat mevsimini kaçırmanız çok normal. Elbette siz farkına bile varmadan olgunlaşmış bitkileriniz bozulabilir ve bu da harcadığınız onca emeğin ardından hayal kırıklığına yol açabilir. Bunun önüne geçmek için telefonunuza basit bir hatırlatma notu ekleyebilirsiniz.
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