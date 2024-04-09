Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı

Beylikdüzü Sahili'nde ailesiyle vakit geçiren Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağına 28 dikiş atılan Özer, "Ben parçalanan 6'ncı kişiymişim, benden önce 5 kişiyi daha parçalamış" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, 7 Mart Pazar günü, akşam saatlerinde, Gürpınar Sahili'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre; Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gezmek için sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. Özer, kurtulmak için bir süre köpekle boğuştuktan sonra kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra yürüyemeyen Cem Mert Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.

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"GIRTLAĞIMA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadıklarını anlatan Cem Mert Özer, "Kızım bir şeyler istedi. Cüzdanımı aldım, Allah'tan kızımı annemlerin yanına bırakmıştım. Büfeye doğru yürümeye başladım. Uzaktan beyaz büyük bir köpek fark ettim. Zinciri de uzundu. Köpeğin etrafında bazı kişiler uyuşturucu madde alıyorlardı. Ben yaklaşınca köpeğin zincirini biraz daha saldılar. Ben yaklaştıkça köpek havlayama ve hırlamaya başladı, ağızlığı da yoktu. Ben geri geri gitmeye başlayınca bir anda fırladı ve arkamdan yakaladı. Yerdeki boğuşmadan sonra üstüme geldi. Gırtlağıma saldırmaya çalışınca can havliyle vurarak köpeği sersemlettim. Sonra sol bacağımı kaptı ve çenesiyle dönmeye başladı. Ben yine can havliyle sağ ayağımla vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. Yine kurtuldum ama bu seferde sol baldır içinden yakaladı" dedi.

"KÖPEKLE 7-8 DAKİKA BOĞUŞTUM"

Etraftaki vatandaşların yardım etmek istediğini söyleyen Özer, "Saldırgan vahşi köpek olunca yardım edemediler. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu bir şekilde kendimi kurtardım. Olay yerinde hemşire olduğunu söyleyen bir kişi vardı, ilk müdahalemi o yaptı. Köpeği bu büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Çünkü büfenin kepengi yarımdı köpeği salar almaz kepengi kapattı. Yanımda çocuğum olsa çocuğumu parçalasaydı bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu.

"POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLMAM KONUSUNDA YARDIMCI OLMADI"

Özer, "Olay yerine devriye ekibi geldi. Ben yerde yatarken 'köpeği kaçırıyorlar, müdahale edin' dedik. Polis ekipleri olay yerine gitmedi. Sonra gittiler geri geldi polisler 'oranın köpeği değilmiş' dediler. Biz video kaydı alarak köpeğin orada olduğunu söyledik. Polisler şikayetçi olmam konusunda yardımcı olmadılar. Bu büfenin ilk vukuatı değilmiş." ifadelerini kullandı.