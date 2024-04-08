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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:36
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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

        Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından oyuncular arasındaki turnuva maçları ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlığını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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