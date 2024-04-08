Son dakika haberi Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. İsrail'in, Türkiye'nin Gazzelilere yardım girişimlerini engellediğini belirten Fidan, tedbirlerin yardımlara izin verilinceye dek süreceğini açıkladı.

Fidan açıklamasında "Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda" dedi.