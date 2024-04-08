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        Haberler Dünya Son dakika haberi Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması

        Son dakika haberi Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Bakan Fidan, "Tedbirler, İsrail yardımlara izin verinceye dek sürecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:52
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        Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. İsrail'in, Türkiye'nin Gazzelilere yardım girişimlerini engellediğini belirten Fidan, tedbirlerin yardımlara izin verilinceye dek süreceğini açıkladı.

        Fidan açıklamasında "Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda" dedi.

        Bakan Fidan sözlerini, "Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarla yardım taleplerimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün gördük. İsrail'in havadan yardımlarımızı engellenmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almaya kararlaştırıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. İsrail izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. İlginize çok teşekkür ediyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

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