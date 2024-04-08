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        Haberler Dünya Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke oldu

        Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke oldu

        İsrail'de Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne yardım ulaştıran ülkelerle ilgili verileri paylaştı. Buna göre Türkiye, yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 20:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:31
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        İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Türkiye ilk sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yüzde 26'lık oranla birinciliği paylaştı.

        Türkiye ve BAE’yi yüzde 15'le Suudi Arabistan, onu da yüzde 7'yle Katar izledi.

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        Bununla birlikte Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7’si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 204 hasta ve yaralı, yanlarında 725 refakatçiyle ülke dışında tedavi edilmek üzere Gazze Şeridi'nden tahliye edildi.

        Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

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        Öte yandan Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

        Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.

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        Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.

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        İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

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        Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Filistin
        #türkiye
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