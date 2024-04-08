UEFA, Fenerbahçe'nin taraftar cezasını indirdi

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası vermişti.

Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe sonraki üç deplasman maçı için taraftarına bilet satmaktan men cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.