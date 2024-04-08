Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

DHA'nın haberine göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı.

Öntürk'e önceki gün mazbatası verilirken, CHP YSK'ya başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, 86 sayfalık itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Hatay'da 'oyların yeniden sayılması', bu reddedilirse 'geçersiz oyların sayılması', bu da reddedilirse 'seçimin yenilenmesi' talep edildi. YSK, saat 14.00'te CHP'nin Hatay için yaptığı itiraz ile yine farklı seçim çevreleri için yapılan itirazları görüşmek toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin talepleri reddedildi.