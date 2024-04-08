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        Son dakika haberi YSK'dan Hatay kararı

        Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay'daki seçimlere ilişkin itirazını reddetti. YSK, 2 il ve bir ilçe için de kararını verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 08.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:40
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        YSK'dan Hatay kararı
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

        DHA'nın haberine göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı.

        Öntürk'e önceki gün mazbatası verilirken, CHP YSK'ya başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, 86 sayfalık itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Hatay'da 'oyların yeniden sayılması', bu reddedilirse 'geçersiz oyların sayılması', bu da reddedilirse 'seçimin yenilenmesi' talep edildi. YSK, saat 14.00'te CHP'nin Hatay için yaptığı itiraz ile yine farklı seçim çevreleri için yapılan itirazları görüşmek toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin talepleri reddedildi.

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        ARDAHAN, IĞDIR, BİTLİS İÇİN KARARLAR

        Öte yandan AK Parti'nin Ardahan'da ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi; Bitlis Tatvan'da ise oyların yeniden sayılması yönündeki talepleri reddedildi. Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimin yenilenmesine yönelik talebi de yine YSK tarafından reddedildi.

        İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK

        İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

        14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

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