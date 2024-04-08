Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten YSK kararına ilişkin açıklama

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin "YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz, işimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak, bu şehrin birliğini, beraberliğini pekiştirmek ve inşallah kısa sürede tarihine, kültürüne uygun bir şekilde güzel bir şehir inşa etmek." dedi.

Öntürk, EXPO Kisecik'teki toplantı salonunda, gazetecilere, YSK'nin CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hatay'ın kazandığını, birlik ve beraberliği sağlayarak kadim şehri el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

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"31 Mart akşamı sandıklarda biliyorsunuz seçim kurulu heyeti var, sandık kurulu başkanları, başkan yardımcısı var. Orada oy oranına göre her partinin de ilk 4 partinin de orada temsilcileri var, ayrıca müşahitler var, hem temsilcileri olmayanlar için hem de temsilcisi olan partiler için seçime giren, girmeyen herkesin müşahit kartı da var. Şimdi böyle bir ortamda sandıklar sayılıyor, açılıyor, tutanaklar ıslak imzaya bağlanıyor, seçim kuralı bu şekildedir. Bu ıslak imzalar başkanın tüm üyelerin oradaki, CHP'lisi de AK Partilisi de İYİ Partilisi de TİP'i de tamamı imzalar, bunları tutanak altına alırlar ve ilçe seçim hakimliğine gelir bunlar. Bir nüshası oraya gelir, birer nüshası da oradaki üyelere verilir, bunlar da partilerine gider. Bizim de partimizde bunları topladık, oradaki üyelerin üstünden çalışmamızı yaptık. Bunları toplarken ıslak imzalı tutanakları toplarken hatalar olabilir mi? Olabilir, o düzeltiliyor."