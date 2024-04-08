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        Haberler Gündem Politika Lütfü Savaş açıkladı: Hatay'da birçok usulsüzlük tespit ettik ve YSK'ya yeni itirazda bulunduk

        "Hatay'da birçok usulsüzlük tespit ettik"

        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da seçmen iradesinin adilce tecelli etmesi için bir tek oyun bile peşine düşeceğimizi söylemiştik. Seçimle ilgili birçok şaibe, usulsüzlük tespit ettik. Ayrıca 3 bin 389 vefat eden hemşehrimiz adına oy kullandırıldığını tespit ettik. Birçok itirazımızı reddeden YSK'ya bugün yeni bir başvuruda bulunduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:34
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        "Hatay'da birçok usulsüzlük tespit ettik"
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        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Savaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hatay'da seçmen iradesinin adilce tecelli etmesi için bir tek oyun bile peşine düşeceğimizi söylemiştik. Seçimle ilgili birçok şaibe, usulsüzlük tespit ettik. Ayrıca 3 bin 389 vefat eden hemşehrimiz adına oy kullandırıldığını tespit ettik. Birçok itirazımızı reddeden YSK'ya bugün yeni bir başvuruda bulunduk. Adalet istiyoruz. Kimsenin hakkının yenmesini istemiyoruz. Seçmenimizin iradesinin çiğnenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Savaş ve CHP MYK üyelerinin bugün saat 13.00'de YSK önünde açıklama yapacağı kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

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