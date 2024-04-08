"Hatay'da birçok usulsüzlük tespit ettik" CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da seçmen iradesinin adilce tecelli etmesi için bir tek oyun bile peşine düşeceğimizi söylemiştik. Seçimle ilgili birçok şaibe, usulsüzlük tespit ettik. Ayrıca 3 bin 389 vefat eden hemşehrimiz adına oy kullandırıldığını tespit ettik. Birçok itirazımızı reddeden YSK'ya bugün yeni bir başvuruda bulunduk" dedi

Habertürk Giriş: 08.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:34 facebook

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