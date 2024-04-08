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        Trabzon'da yapı malzemeleri satılan iş yeri yandı

        TRABZON'da yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:05
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        Trabzon'da yapı malzemeleri satılan iş yeri yandı
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        TRABZON'da yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Sera Gölü Caddesi'nde yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin bahçesindeki inşaat malzemelerine sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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