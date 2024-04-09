Ronaldo çılgına döndü! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde oynanan Al Hilal - Al Nassr maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Portekizli yıldız, kendisine kırmızı kart çıkaran hakeme yumruk kaldırdı. İşte o görüntüler
Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo'nun sonrasında hakeme yaptığı hareket büyük ses getirdi.
Dev karşılaşmanın 88'inci dakikasında Al Nassr'ın kazandığı taç atışında Al Hilal'de Al Bulayhi zaman geçirmek için topa doğru hareketlendi. Bu sırada Cristiano Ronaldo rakibinin yanına doğru koştu.
Portekizli yıldız, Al Bulayhi'nin göğsüne doğru dirseğini açtı. Al Bulayhi yere düşerken Cristiano Ronaldo'nun yumruk salladığı da görüldü.
Al Bulayhi'nin yere düştüğü pozisyon sonrası iki takım futbolcuları arasıdna tansiyon çok yükseldi. Karşılaşmanın hakemi Mohammed Al Hoish, Cristiano Ronaldo'yu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.
Cristiano Ronaldo'nun sinirleri bu kırmızı kart sonrası daha da gerildi. Hakemin arkasını dönmesini bekleyen Cristiano Ronaldo, yumruğunu hakeme doğru kaldırdı. Bu sırada tribünlerde sesler yükseldi.
Cristiano Ronaldo gördüğü kırmızı kart sonrası tribünlerle de atıştı. Bazı taraftarlardan Messi tezahüratları yükseldi. Al Nassr taraftarları ise Portekizli yıldızı alkışladı.
JORGE JESUS FİNALDE
Karşılaşmada Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti.
Al Nassr'ın tek golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi. Bu sonuçla Al Nassr kupadan elenirken Al Hilal, finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.
Öte yandan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdiler.