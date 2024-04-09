Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

BÜLBÜLAN GEÇİDİ'NDE RAKIM: 2 BİN 581 AA'da yer alan habere göre kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

21 KASIM'DA ULAŞIMA KAPATILDI Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı. Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. REKLAM

"EKONOMİ VE TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR" İHA'da yer alan habere göre de Ardahan'da kışın kapatılan yollar statüsünde olan Ardahan-Ardanuç Karayolu, yaklaşık 4-5 ay süreyle trafiğe kapatılıyor. Bölge halkı, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapandığını ve bunun bölgedeki ekonomi ve turizmi olumsuz etkilendiğini ifade ettiler.

"YOL YILIN 12 AYI AÇIK OLSUN" Bayram Bozkurt, karayolunun mevsimlik olarak ulaşıma açık tutulduğunu söyleyerek, "Bölge halkı için büyük önem arz eden Ardahan-Ardanuç yolu maalesef kış aylarında kapalı tutuluyor. Güvenli bir yol güzergahı burası. Bizim talebimiz Bülbülan geçidinde bakımevinin kurulması ve yılın 12 ayı boyunca trafiğe açık tutulması gerekir.