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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:26
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Ramazan Bayramı mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

        Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirerek bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Genç, bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günler olduğunu kaydetti.

        Genç, bu mübarek günlerde dargınlıklara son vermenin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmenin ve onların sıkıntılarını paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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