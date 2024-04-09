Trabzon Tiyatrolar Birliği festivale hazırlanıyor

Trabzon Tiyatrolar Birliğince hazırlanan 3'üncü Tiyatro Festivali, 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Tiyatrolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bağımsız tiyatrolar tarafından kurulan Trabzon Tiyatrolar Birliği'nin organize ettiği festivalin hazırlıkları devam ediyor.

Festivale, Trabzon ve Akçaabat ilçesinin tiyatro gruplarının yanı sıra Giresun, Samsun, Amasya ve Gümüşhane'den de gruplar katılarak oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği 13 günlük festivalde, oyunların ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi programlarına katılacak.