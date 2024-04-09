Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Tiyatrolar Birliği festivale hazırlanıyor

        Trabzon Tiyatrolar Birliğince hazırlanan 3'üncü Tiyatro Festivali, 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Tiyatrolar Birliği festivale hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Tiyatrolar Birliğince hazırlanan 3'üncü Tiyatro Festivali, 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

        Tiyatrolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bağımsız tiyatrolar tarafından kurulan Trabzon Tiyatrolar Birliği'nin organize ettiği festivalin hazırlıkları devam ediyor.

        Festivale, Trabzon ve Akçaabat ilçesinin tiyatro gruplarının yanı sıra Giresun, Samsun, Amasya ve Gümüşhane'den de gruplar katılarak oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği 13 günlük festivalde, oyunların ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi programlarına katılacak.

        Atapark'taki bir alışveriş merkezindeki Tufan Ünlü Sahnesi'nde gerçekleştirilecek festival, 2 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Ramazan Bayramı'nı kutladı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Ramazan Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca gerekli tedbirleri al...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca gerekli tedbirleri al...
        Of'ta siyasi partilerin temsilcileri iftar programında bir araya geldi
        Of'ta siyasi partilerin temsilcileri iftar programında bir araya geldi
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü