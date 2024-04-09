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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı

        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı

        İzmir'de iki çocukluk arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 28 yaşındaki Cünay Güler, Furkan Uzunoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:55
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        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
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        İzmir'in Konak ilçesinde kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldüren Cünay Güler (28), tutuklandı.

        Olay, 7 Nisan gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Furkan Uzunoğlu (28) Fotoğraf: İHA

        SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı.

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        Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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