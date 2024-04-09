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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        UMMAN

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

        PAKİSTAN

        Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

        IRAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        ÖZBEKİSTAN

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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