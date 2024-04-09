Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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