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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:02
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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, teknik ısınma, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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