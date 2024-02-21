Son dakika haberi TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

NELER YAŞANDI? Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak açıklamasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. İki takımın kafilesi de Suudi Arabistan'dan ayrıldı. REKLAM

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

TFF: DEZENFORMASYON! TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı. REKLAM