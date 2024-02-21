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        Son dakika haberi TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı

        TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:09
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        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

        NELER YAŞANDI?

        Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak açıklamasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. İki takımın kafilesi de Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

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        ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

        TFF: DEZENFORMASYON!

        TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.

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        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK, İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

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