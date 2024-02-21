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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolo Zaniolo İtalya'da transferin gözdesi! - Son dakika Galatasaray transfer haberi - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo İtalya'da transferin gözdesi!

        Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'nın dev takımları talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:05
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        Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada'da şu ana kadar umduğunu bulamadı.

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        Takımıyla ligde çıktığı 16 maçta sadece 1 gol atabilen İtalyan yıldız, bu performansına rağmen ülkesinde transferin gözdesi haline geldi.

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        24 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A'dan 3 takımın talip olduğu iddia edildi.

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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Çizme futbolunun dev kulüpleri Juventus, Milan ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi halinde teklifte bulunacak.

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        3 takımın da kiralık ya da takas yoluyla Zaniolo'yu renklerine bağlamak istedikleri belirtildi.

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        26 MAÇTA 2 GOL ATTI

        Bu sezon Aston Villa formasıyla 16'sı Premier Lig olmak üzere 26 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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