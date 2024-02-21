Nicolo Zaniolo İtalya'da transferin gözdesi!
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'nın dev takımları talip oldu.
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada'da şu ana kadar umduğunu bulamadı.
Takımıyla ligde çıktığı 16 maçta sadece 1 gol atabilen İtalyan yıldız, bu performansına rağmen ülkesinde transferin gözdesi haline geldi.
24 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A'dan 3 takımın talip olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Çizme futbolunun dev kulüpleri Juventus, Milan ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi halinde teklifte bulunacak.
3 takımın da kiralık ya da takas yoluyla Zaniolo'yu renklerine bağlamak istedikleri belirtildi.
26 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 16'sı Premier Lig olmak üzere 26 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.