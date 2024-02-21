Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!

Zonguldak’ta, 2022 yılında öğrenci Büşra Akın’ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili; servis midibüsü sürücüsü Fikret Bayrak (68), firma sahibi Ramazan Atmaca (34) ile babası Müslüm Atmaca’nın (69) tutuksuz yargılandığı davada, hayatını kaybeden Büşra Akın'ın annesi Oya Akın, ağlayarak tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasını istedi.

Duruşma, sürücü Fikret Bayrak’ın kalp krizini kazadan önce mi, yoksa sonra mı geçirdiğini tespit edecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verildi.

(Fotoğraf: DHA)

ÖNCE TUTUKLANDILAR SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yapılan itirazlar üzerine Bayrak ve Ramazan Atmaca daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DIŞARIDA ELİ KOLU SERBEST GEZMEMELİ"

Olayla ilgili açılan davanın 2’nci duruşması Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi polis ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi alırken, tutuksuz yargılanan 3 sanık tedbir amacıyla tutuklu girişinden adliye binasına alındı. Duruşma salonunda kazadan yaralı kurtulan 4 öğrenci, şikayetçi ailelerden 7 kişi ve tutuksuz 3 sanık ile avukatlar hazır bulundu.

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Duruşmada söz hakkı verilen, kazada ölen öğrencinin annesi Oya Akın ağlayarak konuşabildi. Akın, “Mesleği tamircilik olan bir insanın arabası neden yıkık dökük, koltukları sağlam değil? Ben onun yüzünden kızımı kaybettim. Dışarıda eli kolu serbest gezmemeli. Benim biricik kızım gitti, tutuklansın” dedi. Bu esnada söz almadan konuşarak müdahale etmeye çalışan babaanne Hanife Akın, düzeni bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Oya Akın ise şikayetçi ve davacı olduğunu söyleyen eşi Yücel Akın’ın omzuna başını yaslayıp bir süre daha ağlamaya devam etti.