Pankreas, tüketilen besinlerin sindirimini ve bu besinlerden elde edilen glukozun kanda olması gereken seviyelerde tutulmasını sağlar. Pankreasa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas kanseri, pankreas bezindeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz büyüyüp çoğalması ile başlayan agresif bir kanser türüdür. Koyu renkli idrar, soluk renkli dışkı, bulantı, kusma, şişkinlik ve hazımsızlık, iştah kaybı ve diyabet hastalığının başlaması pankreas kanserinin belirtileridir.

Ekzokrin ve endokrin adı altında iki temel görevi olan pankreasın, bu görevlerini yerine getirmesini sağlayan iki ayrı hücre grubu bulunur. Ekzokrin sindirime yardımcı olan özsuyu salgılayıp, ince bağırsağa iletir. Böylece besinlerde bulunan karbonhidrat, protein ve yağlar ayrıştırılır ve enerji olarak depolanır. Endokrin fonksiyonu ise glikojen ve insülin hormonları salgılayarak kandaki glikozu belli bir seviyede tutmaya çalışır.

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PANKREAS KANSERİ NEDEN OLUR?

Pankreas kanseri, genetik faktörler, sigara kullanımı, obezite, uzun süreli diyabet ve pankreas iltihabı gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ailede pankreas kanseri öyküsü ve sağlıksız beslenme de riski artıran faktörler arasındadır. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek ve sigara kullanımını bırakmak, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Pankreas kanserinin nedenleri aşağıdaki gibidir.

Pankreas kanseri nedenleri arasında şunlar yer alır:

- Genetik yatkınlık,

- Sigara kullanımı,

- Alkol tüketimi,

- Obezite ve sağlıksız beslenme,

- Diyabet,

- Kronik pankreatit (uzun süreli pankreas iltihabı),

- İleri yaş (genellikle 60 yaş ve üzeri),

- Kimyasal maddelere ve toksinlere maruz kalma,

- Sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel olarak pankreas kanserinde görülen yaygın belirtiler şunlardır:

- Karın ağrısı (yemek sonrası daha sık yaşanır)

- İştahsızlık ve buna bağlı kilo kaybı

- Yorgunluk ve fiziksel zayıflık

- Şişkinlik ve gaz

- Sırt ağrısı

- Cam macunu renginde soluk renkli ya da yağlı dışkı

- Mide bulantısı ve kusma

- Koyu renkli idrar - Cilt tonunda ve göz akında sararma (sarılık) - Ciltte kaşıntı - Genellikle bacakta kan pıhtısı oluşumu (derin ve trombozu) - Diyabet başlangıcı - Safra kesesi ve karaciğer büyümesi REKLAM Pankreas kanseri ilk evrelerinde belirti vermeden ilerleyebilir. Belirti vermeye başladığında çoğu zaman hastalık ilerlemiştir. PANKREAS KANSERİ TANISI NASIL KONUR? Pankreas kanseri, erken evrelerde belirti vermediği için teşhis edilmesi zor olabilir. Bu nedenle, hastalığın teşhisinde kullanılan görüntüleme ve laboratuvar teknikleri büyük önem taşır. Pankreas kanserinin tanısında kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir: - Hastanın öyküsü: Hastanın tıbbi geçmişi, diyabet veya pankreatit gibi hastalıklar risk faktörü olarak değerlendirilir. Ancak yalnızca öyküyle kesin tanı konulamaz. - Kan testleri: Kan testlerinde CA 19-9 ve CEA gibi tümör belirteçleri aranır. Bu değerlerin yüksekliği, pankreas kanserine işaret edebilir. Ayrıca, safra yolunun tıkanması durumunda bilirubin ve karaciğer fonksiyon testlerinde de anormal sonuçlar görülebilir. - Ultrasonografi: Pankreasın görüntülenmesi için kullanılan ses dalgaları ile çalışan bir tekniktir. Tümörlerin varlığını saptamak için tercih edilir, ancak pankreasın yerleşimi nedeniyle yeterli olmayabilir. - Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Manyetik rezonans (MR), tümörün büyüklüğünü ve yayılımın detaylı şekilde görüntülenmesini sağlar. - Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kontrast madde kullanılarak yapılan BT, tümörlerin detaylı görüntülenmesini sağlar. - PET Tarama: Kanserli hücrelerin hızlı bölünmesi nedeniyle daha fazla enerji tüketmesi esasına dayanır. Bu yöntemde, radyoaktif bir madde verilerek kanserli hücreler tespit edilir. - Laparoskopi: Cerrahi bir işlem olan laparoskopi ile biyopsi alınabilir. Küçük kesiler açılarak karın içine yerleştirilen kamera ile doğrudan gözlem yapılır. REKLAM Bu yöntemler doktor tarafından hastanın durumuna göre belirlenir ve pankreas kanserinin evresinin tespiti için kullanılır.