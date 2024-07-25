Mide sağlığınız bozulmasın istiyorsanız dikkat: Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
Gastrit, mide zarının iltihaplanması olarak tanımlanan yaygın bir mide rahatsızlığıdır ve çoğu zaman yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Gastrit belirtilerini hafifletmek ve mide sağlığını korumak için, bazı gıdalardan uzak durmak büyük önem taşır. Peki, hangi gıdalar tüketilmemelidir? İşte, kaçınılması gereken besinler!
Gastrit, mide iltihabı için kullanılan bir terimdir. Aşırı alkol alımı, enfeksiyon gibi faktörlerden dolayı oluşabilse de genellikle en yaygın gastrit sebebi beslenme şeklidir. Gastritli kişiler genellikle mide bulantısı, kusma ve mide ağrısı gibi semptomlar yaşarlar. Bu hastalığın tedavisi ise durumun nedenini çözmeyi ve semptomlarınızı azaltmak için önlemler almayı içerir. Haberimizde gastriti olan insanların kaçınması gereken gıdaları ve tüketebileceklerini derledik. İşte, detaylar...
1. DOYMUŞ YAĞLI GIDALAR
Doymuş yağlar, oda sıcaklığında katı olan ve genellikle hayvansal ürünlerde bulunan yağlardır. Bu tür yağlar, kalp hastalığıyla ilişkilendirildiği için genellikle "sağlıksız" bir yağ olarak kabul edilir. Gastritiniz varsa bu yağlar, midenizin astarını tahriş edebilir.
Amerikan Kalp Derneği'ne göre doymuş yağ oranı yüksek gıdalar arasında sığır ve kuzu gibi kırmızı etler, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, tam yağlı peynir, tereyağı ve hindistan cevizi yağı bulunuyor.
2. TUZLU YİYECEKLER
Sodyum (tuz olarak bilinir), insanların vücutlarındaki sıvıları dengelemek için beslenmelerinde ihtiyaç duydukları önemli bir mineraldir. Ancak Beslenme ve Tanıya İlişkin Bakım dergisinde 2015'te yayınlanan araştırmaya göre çok fazla sodyum tüketilmesi, gastrit oluşumuna sebep olabilir.
Sodyum açısından zengin olan bu yiyeceklerden uzak durmak gerekebilir: Paketlenmiş atıştırmalıklar, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etler, donmuş gıdalar, tuz eklenmiş konserve sebzeler ve baklagiller, konserve çorbalar ve et suları.
3. ASİDİK YİYECEKLER
Asidik yiyecekler ister doğal olarak meydana gelsin ister gıdanın işlenmesi ve üretilmesinden sonra meydana gelsin, diğerlerinden daha fazla miktarda asit içerir.
Bu yiyeceklerin birçok kişide, özellikle de tahriş olmuş bir mide astarına sahip gastritli kişilerde gastrointestinal tahrişe neden olduğu biliniyor. Asidik yiyecekler şunları içerir: Domates sosu, kızartılmış yiyecekler, soda, kahve, alkol.
NE TÜKETEBİLİRLER?
Doymamış yağlar; mide zarı iltihabını azaltmaya, kolesterolünüzü iyileştirmeye, kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltmaya yardımcı olabilen "sağlıklı" yağlardır. Yani gastrit hastaları somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı balıklar ve ceviz ile badem gibi kuruyemişleri tüketebilirler.
Ayrıca probiyotikler, zararlı bakterileri kontrol ederek ve bağırsağa yararlı bakteriler ekleyerek midenizin sağlığını iyileştirebilen canlı mikroorganizmalardır. Bu nedenle, probiyotikler mide ve bağırsaklardaki iltihabı ve ağrıyı hafifletebilir. Yani, kefir gibi içecekler tüketilebilir.
Kaynak: American Heart Association, Nutrition and Diagnosis-Related Care, Health, Medline Plus