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        Haberler Dünya Los Angeles'taki yangın günlerdir sürüyor! Can kaybı artıyor | Dış Haberler

        Los Angeles'taki yangın günlerdir sürüyor! Can kaybı artıyor

        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yetkililer şu anda 3 bölgede alevlerle mücadele edildiğini bildirirken, hava durumu tahmincileri Santa Ana rüzgarların yeniden şiddetleneceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 07:49 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:14
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        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
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        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti 7 Ocak'tan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Palisades, 16'sının Eaton bölgesinden olduğu bildirildi.

        Pazar günü itibarıyla Los Angeles'ta 100 bini aşkın kişi için tahliye emri verildi, 87 bin kişi daha tahliye uyarılarıyla karşı karşıya kaldı.

        YANGINLAR 3 BÖLGEDE SÜRÜYOR

        California tarihinin en kötü yangın felaketi, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızlıca yayıldı. 7 Ocak akşamı 2 bölgede başlayan yangın, 6 bölgeye yayılmıştı. Yetkililer şu anda 3 bölgede alevlerle mücadele ediyor.

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        Palisades bölgesindeki yangın en büyük yangın ve şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanı yok etti. Yangının yüzde 11'i kontrol altında.

        Eaton yangını ikinci en büyük yangın ve 14 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yüzde 27'si kontrol altına alındı.

        Hurst yangını 799 dönümlük alanı yok etti, neredeyse tamamen kontrol altına alındı.

        Diğer yandan Los Angeles'ta zorunlu tahliye bölgeleri dışında okulların Pazartesi günü itibarıyla açılacağı ifade edildi.

        ZARAR 250 MİLYAR İLA 275 MİLYAR DOLAR ARASINDA

        Los Angeles'taki orman yangınları ABD tarihinin en maliyetli yangınları arasında yer alacak gibi duruyor. Accuweather, yangınlardan kaynaklanan mali kayıpların 250 milyar ila 275 milyar dolar arasında olacağı tahmininde bulundu.

        SANTA ANA RÜZGARLARI ŞİDDETLENEBİLİR

        Sekiz aydan uzun süredir yağış almayan bölgede başlayan yangınlar, Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarlarıyla da alevlerin yayılmasına sebep oldu ve söndürülmesini zorlaştırdı.

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        California'da hava durumu tahmincileri, Los Angeles çevresindeki yangınları körükleyen şiddetli rüzgarların bu hafta tekrar artacağı konusunda uyarıda bulundu.

        Yetkililer, rüzgarların hafta sonu boyunca nispeten sakin olduğunu, Santa Ana rüzgarlarının Pazar gecesinden Çarşamba gününe kadar tekrar artacağı ve saatte 96 km hıza ulaşacağını bildirdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #yangın
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