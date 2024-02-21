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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu

        Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:55
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        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
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        Google'dan yapılan açıklamada, Gemma model ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.

        DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.

        Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi.

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        "DAHA GÜVENLİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARI OLUŞTURMAK İÇİN REHBERLİK SAĞLIYOR"

        Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.

        Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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