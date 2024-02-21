Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz mayısta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında ve Milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dün Milli Mücadele'de destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıktı.

Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyununu sizlerle bozduk, terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık.

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Önümüzde mahalli idareler seçimi var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un 31 Mart'ta yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır.

Cumhuriyetimizin ilk yılı kuruluş sonrasında yaşadığımız sancıların asrıydı. 21 yılda kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla eksikleri telafi ettik. Cumhuriyetimizin ikici asrı ise ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.

"GENÇLERİMİZİ SAPKIN AKIMLARDAN KORUYACAĞIZ"

İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletelim. Afetlere dirençli yerler inşa etmek üzerine kuruludur. Türkiye'yi dijital teknolojilerle uyumlu şekilde yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacak. Aile müessesini güçlendireceğiz. Evlatlarımızı çağın her türlü sapkın akımlarından koruyacak programlarımızı hayata geçireceğiz. Şehirlerimizi çevre ve tabiata duyarlı, tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş şekilde geliştireceğiz.

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31 Mart seçimlerinde milletimizin tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak Türkiye Yüzyılı vizyonumuza destek vereceğine inanıyorum.

"ADAYLARI YAPAY ZEKAYA SORUYORLAR"

Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne örnek gösterebilecekleri eserleri ne vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse bunlara neyi emrederse, bu acemiler de adayız diye onu çıkarıyorlar. Sonra 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar.

14-28 Mayıs seçimlerinde milletin mesajını okumayanlar, 31 Mart'ta milletin tokatını yemekten kurtulamayacaklar. Gerçekleri gizleyebileceklerini sananlar, milletin ferasetinin ne demek olduğunu bir kez daha görecekler. Bizde kelime hokkabazlıklarının arkasına saklanmaya çalışılan hakikatleri millete anlatmaktan geri durmayacağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, rakiplerimizin içler acısı haline bakıp asla rehavete kapılmıyoruz.

Milletimizin belediye başkan adaylarını bağrına basacağına yürekten inanıyoruz.

"ONLAR KENDİ TİYATROLARINI ÇEVİRSİNLER"

Seçim meydanı er meydanıdır. İster genel ister yerel seçim olsun milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar, sandıkta da kararını ortaya koyar. Belediyelerde şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. Belediyecilik hesap kitap işidir. Bütçe, imkanlar bellidir.

Hükümet olarak elinde doğru dürüst programı, projesi olan belediyeleri destekleriz. Afyon'dan 81 vilayetimizin vatandaşlarımızın tamamına sesleniyorum; her konuda atıp tutan adayları bırakın. Onlar kendi tiyatrolarını çevirsinler. Afyon'da başka Ankara'da başka konuşanlardan hayır gelmez.

Şehirlerimize eser ve hizmet kazandırmak yerine bize kaybettirmek isteyenlere itibar etmeyin. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları dikkate almıyor, işimize odaklanıyoruz.

KAAN'DAN İLK UÇUŞ

Bugün savunma sanayilerinin gurur gününü yaşadık. Kaan bu sabah ilk uçunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnsansız uçakları yaptık mı, Akıncı'yı yaptık mı? Daha durun neler gelecek... Kızıl Elma'yı yaptık mı? Bu Kızıl Elma var ya, F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor.

Kaan aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Yapamazlar demişlerdi. Milli muharip uçağımız hamd olsun göklerle buluştu. Rabbim herkesten razı olsun. Kaanımızın diğer testlerini de tamamlamak için çalışmaları yoğunlaştıracağız. Milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."