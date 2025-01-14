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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçarken korkuluğa saplandı | Son dakika haberleri

        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı

        İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklu şahıs, evlerinin penceresinden atladı. Atlayan şahıslardan 19 yaşındaki genç, demir korkuluklara saplanması sonucu hayatını kaybetti. Şahısların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 01:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:38
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        Küçükçekmece'de polisten kaçarak yaşadıkları daireye giren şüphelilerden bazıları, ekiplerinde binaya girdiğini görünce camdan atladı.

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         1'inci kattan atlayan şüphelilerden A.Z.Y. (19), bahçe kapısının demir korkuluklarının vücuduna saplanması üzerine hayatını kaybetti. 

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        Şüphelilerin kaçtığı ve A.Z.Y.'nin hayatını kaybettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Olay, saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen bir grup caddede yürüdükleri sırada devriye gezen polis ekiplerini görerek kaçmaya başladı. 

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        Yaşadıkları binaya giren şüphelilerden bazıları polislerin de binaya girdiğini görerek 1'inci kattaki daireden aşağı atladı. Arkadaşları gibi pencereden atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y. bina girişindeki kapının üstüne düşünce demir korkuluk vücuduna saplandı.

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        Bir süre daha yaralı olarak kaçmaya çalışan A.Z.Y. yere yığılırken olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan A.Z.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

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        Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken kaçan 3 kişiyi yakalamak için de çalışma başlattı. Hayatını kaybeden A.Z.Y.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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        A.Z.Y.'nin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yığıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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