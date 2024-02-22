Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!

Esenyurt'ta yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden TIR sürücüsüne 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.

AA'nın haberine göre olay, 21 Şubat Çarşamba günü Hadımköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Harun A. TIR'la trafikte seyir halindeydi.

Trafiğin yoğunlaştığı noktada sürücü, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından sürücüye 'İşaret ve levhalara uymamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı. Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.