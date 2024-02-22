Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı! - Güncel haberler

        Esenyurt'ta kaldırımda giden TIR sürücüsüne 10 bin 785 lira para cezası

        İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz günlerde trafikten kurtulmak isteyen bir taksi kaldırıma çıkmıştı. Akılalmaz olayın ardından bu kez Esenyurt'ta şoke eden bir görüntü kaydedildi. İlçede bir TIR, trafiğin yoğunlaştığı noktada kaldırıma çıktı. Çevredekilerin görüntülediği olayın ardından sürücüye 10 bin 785 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden TIR sürücüsüne 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.

        AA'nın haberine göre olay, 21 Şubat Çarşamba günü Hadımköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Harun A. TIR'la trafikte seyir halindeydi.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

        Trafiğin yoğunlaştığı noktada sürücü, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek inceleme başlattı.

        REKLAM

        Yapılan incelemenin ardından sürücüye 'İşaret ve levhalara uymamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı. Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!