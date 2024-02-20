Avcılar'da trafikten kurtulmak için aracıyla kaldırıma çıkarak ilerleyen taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

DHA'nın haberine göre ilçede dün sabah trafik sırasında taksi şoförü bir süre kaldırıma çıkarak ilerledi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

REKLAM GÖZALTINA ALINDI Yapılan incelemeler sonucunda Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube görevlileri taksi şoförünün Mustafa Kemal K. olduğunu tespit etti.