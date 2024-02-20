Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da bir taksi şoförü trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı! - Güncel haberler

        Avcılar'da aracıyla kaldırımda ilerleyen taksiciye gözaltı

        İstanbul Avcılar'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. İlçede trafikten kurtulmak isteyen bir taksinin kaldırıma çıkıp ilerlediği görüldü. Olayın ardından taksici sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avcılar'da trafikten kurtulmak için aracıyla kaldırıma çıkarak ilerleyen taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

        DHA'nın haberine göre ilçede dün sabah trafik sırasında taksi şoförü bir süre kaldırıma çıkarak ilerledi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan incelemeler sonucunda Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube görevlileri taksi şoförünün Mustafa Kemal K. olduğunu tespit etti.

        Taksi şoförü, trafiğin olağan akışına aykırı olarak tehlikeli araç kullandığı ve diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye maruz bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K., Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı