Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de ters dönmüş şüpheli tekne imha edildi; patlatma anı kamerada

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kıyıdan 100 metre uzakta ters dönmüş boş tekne, Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine SAS timlerinin incelemesi sonrası fünye ile patlatıldı. Patlatma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  İlçenin Mersin Mahallesi açıklarında bir balıkçı, kıyıdan 100 metre açıkta ters dönmüş halde su üzerinde duran tekneyi fark edince, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve SAS timi ekipleri sevk edildi. Şüpheli teknenin çevresinde dalış yaparak incelemelerde bulunan ekipler, deniz trafiğini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı. İncelemeler sonrası Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine içerisinde şüpheli cisim de bulunan tekne, fünye ile patlatılarak imha edildi. Patlatma anı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlatma sonrası yapılan incelemelerin ardından bölge yeniden deniz trafiğine açıldı. TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Trabzon Valiliği, şüpheli teknenin imha edilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Edişe edilecek bir durumunun olmadığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de ters dönmüş şüpheli tekne imha edildi; patlatma anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kıyıdan 100 metre uzakta ters dönmüş boş tekne, Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine SAS timlerinin incelemesi sonrası fünye ile patlatıldı. Patlatma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  İlçenin Mersin Mahallesi açıklarında bir balıkçı, kıyıdan 100 metre açıkta ters dönmüş halde su üzerinde duran tekneyi fark edince, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve SAS timi ekipleri sevk edildi. Şüpheli teknenin çevresinde dalış yaparak incelemelerde bulunan ekipler, deniz trafiğini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı. İncelemeler sonrası Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine içerisinde şüpheli cisim de bulunan tekne, fünye ile patlatılarak imha edildi. Patlatma anı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlatma sonrası yapılan incelemelerin ardından bölge yeniden deniz trafiğine açıldı. TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Trabzon Valiliği, şüpheli teknenin imha edilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Edişe edilecek bir durumunun olmadığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz’de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon'da denizde ters dönmüş halde bulunan bot kontrollü imha edildi
        Trabzon'da denizde ters dönmüş halde bulunan bot kontrollü imha edildi
        Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi
        Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi
        Farabi Hastanesi Başhekimi Tekinbaş, sağlık turizmi için gittiği Bakü'de am...
        Farabi Hastanesi Başhekimi Tekinbaş, sağlık turizmi için gittiği Bakü'de am...
        Akçaabat'ta 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1 Mart'ta başlayacak
        Akçaabat'ta 11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1 Mart'ta başlayacak
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da kaçırdığı altını Paris'te kazanma...
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da kaçırdığı altını Paris'te kazanma...