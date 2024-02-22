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        Trabzon'da aranan 20 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:49
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        Trabzon'da aranan 20 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akçaabat, Araklı ve Sürmene ilçe emniyet amirliklerince haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda yakalanan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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