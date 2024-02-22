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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Dani Alves tecavüz suçlamasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! - Futbol Haberleri

        Dani Alves tecavüz suçlamasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

        Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Dani Alves, genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:50
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        İspanya'nın Barselona kentinde 2 yıl önce 23 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, hapis cezasına çarptırıldı.

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        İspanya'da yargılanan 39 yaşındaki futbolcu, 4.5 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

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        NELER YAŞANDI?

        30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir gece kulübünde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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        İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak" için ilk ifadelerinde yalan söylediğini belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

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        Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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