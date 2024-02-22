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        Haberler Gündem 3. Sayfa OPERASYON! 7 yaşındaki çocuğunu rehin alan babaya operasyon - Son dakika haberleri

        Ankara'da 7 yaşındaki çocuğunu rehin alan babaya operasyon

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki hafta önce eşinden boşanan ve velayetin annede olduğu 7 yaşındaki çocuğunu rehin alan "baba"ya operasyon düzenlendi. Çocuk yara almadan kurtulurken, baba yaralanarak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 07:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 07:50
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        Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

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        Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.V. (35), oğlu M.E.V'yi, velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.

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        Saat 18.00 sularında S.Y'nin ihbarı üzeri H.V'nin ikamet ettiği adrese, Polis Özel Harekat (PÖH), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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        V.H'nin 12 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt vermesi üzerine, adreste hazırda bekleyen PÖH ekipleri M.E.V'yi kurtarmak için operasyon düzenledi.

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        Ekiplere silahla karşılık veren H.V, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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        Kurtarılan M.E.V, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralanan H.V. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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